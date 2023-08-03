Ходаковский призвал к дистанционному способу управления дронами из укрытий

Фото: МО РФ

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале призвал перейти к дистанционному управлению беспилотниками из укрытий, чтобы сберечь жизни операторов БПЛА. По его словам, прежде управлять дешевыми дронами-камикадзе зачастую приходилось вне полноценного укрытия в зоне почти сплошного поражения.

Мы первыми применили дистанционный способ управления дроном из укрытия, перекроив штатное оборудование и снабдив его выносной антенной; пожалуй, первыми перешли на большие экраны прямо в блиндажах, улучшающие восприятие картинки... Во главу угла мы положили выживаемость оператора, — написал Ходаковский.

Замглавы донецкой Росгвардии отметил, что с большой осторожностью отнесся к увлечению дешевыми дронами-камикадзе малой дальности. По его словам, оператор такого летательного аппарата, пытаясь нанести ущерб противнику, в значительной мере рискует собой, поскольку работает вне полноценного укрытия, находясь в зоне почти полного поражения.

Если мы сможем увести нашего оператора в условно безопасную зону — это обеспечит нам нужный результат, — констатировал Ходаковский.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения украинской бронетехники с помощью российских БПЛА-камикадзе «Ланцет». Барражирующие боеприпасы поразили танк Т-72М1 и инженерную машину ИМР-2 ВСУ на Запорожском направлении.