Ходаковский нашел виноватых в теракте в «Крокусе» Ходаковский заявил, что для ответа на теракты ресурсов России хватит

За терактом в «Крокус Сити Холле» и захватом заложников в Ростове стоит определенная «среда», заявил в своем Telegram-канале замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский. По его мнению, злоумышленники считают, что России некогда заниматься внутренними вопросами, поскольку оно полностью сосредоточено на спецоперации, однако если предупредить событие не всегда возможно, то для ответной реакции у государства «ресурсов хватает».

События в «Крокусе», и захват заложников в Ростове, и много других резонансных и менее резонансных вызовов системе и обществу делает среда, которая считает, что государству некогда заниматься внутренними вопросами, поскольку оно полностью сосредоточено на войне, — написал он.

В воскресенье, 16 июня, шестеро заключенных СИЗО в Ростове-на-Дону взяли в заложники двух человек, одним из которых оказался начальник оперативного управления ФСИН региона. Бойцы спецподразделений Росгвардии по Ростовской области совместно с коллегами из регионального ГУ ФСИН России провели операцию по освобождению заложников. В ходе операции преступники были обезврежены.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предположил, что главной причиной инцидента с захватом заложников в ростовском СИЗО стала коррупция. По его мнению, из-за этого к осужденным не применяются предписанные законом жесткие меры содержания. Депутат призвал проверить работников СИЗО самым серьезным образом.