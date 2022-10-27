Хирурги спасли младенца, который не мог дышать из-за большой опухоли Хирурги Ростова-на-Дону спасли жизнь младенцу, который не мог дышать из-за большой опухоли

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В Ростове-на-Дону хирурги областной детской клинической больницы (ОДКБ) провели сложнейшую операцию маленькому пациенту. Как сообщает «КП-Ростов-на-Дону», врачи спасли жизнь месячному младенцу, удалив у него большую опухоль, из-за которой он не мог самостоятельно дышать.

Опухоль проекции надголосового пространства ребенку диагностировали в городской больнице № 20 Ростова-на-Дону. Более недели малыш пролежал в отделении реанимации ОДКБ. Когда состояние младенца стабилизировалось, заведующий оториноларингологическим отделением Игорь Балкаров провел операцию.

Предстояло справиться с тремя критическими проблемами: тяжелое состояние малыша, чрезвычайно сложное для операции расположение опухоли — сбоку у корня языка, а также месячный возраст маленького пациента — представляете, какое маленькое операционное поле? Однозначно понимали одно: без хирургической помощи малыш погибнет. Поэтому выбора у нас не было, — рассказал Балкаров.

Во время проведения операции выяснилось, что малышу мешала дышать большая киста. Ее благополучно вскрыли, провели санацию. Через 15 дней состояние здоровья ребенка улучшилось, а через несколько дней после окончательной стабилизации младенца выписали. В настоящее время он благополучно пошел на поправку.

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