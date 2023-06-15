Хирург раскрыл детали излечения москвича от эпилепсии Хирург Подольской больницы Землянский рассказал, что операция помогла спасти москвича от эпилепсии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подольской областной клинической больнице врачи впервые провели операцию по удалению доброкачественной опухоли, из-за которой пациент страдал эпилепсией на протяжении пяти лет, заявил NEWS.ru заведующий отделением нейрохирургии Михаил Землянский. По его словам, проведение таких операций стало возможным благодаря высокотехнологичному оборудованию и профессионализму врачей.

При помощи интраоперационного микроскопа мы провели височную лобэктомию — процедуру, во время которой удалили опухоль височной доли, сохранив при этом функции головного мозга. Важно, что в дальнейшем пациент сможет жить полноценной жизнью. Операция прошла успешно, в послеоперационном периоде эпилептические приступы не повторялись, — рассказал Землянский.

По словам специалиста, если медикаментозное лечение эпилепсии не оказывает должного эффекта, то хирургическое лечение является самым эффективным методом.

Ранее заведующий травматологическим отделением Солнечногорской больницы Денис Гараев рассказал NEWS.ru, что подмосковные медики спасли 29-летнего мужчину, попавшего в ДТП и получившего тяжелые травмы: черепно-мозговую травму с кровоизлиянием в мозг, переломы основания черепа, бедер и голеней, коленных суставов, ребер, повреждение легкого и груди. Он отметил, что пациент больше месяца находился в реанимации.