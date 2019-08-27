https://static.news.ru/photo/34181934-c907-11e9-8b4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Основной причиной массового увольнения медработников из городской клинической больницы (ГКБ) № 1 в Нижнем Тагиле стал кадровый дефицит и увеличение нагрузки. Об этом сообщил заведующий хирургическим отделением медучреждения Юрий Изотеев.

Завотделением подчеркнул, что усиление нагрузки на хирургов началось около двух лет назад. Первоначально врачи справлялись, но затем начались сложности, передаёт телеканал « 360 ».

По мнению Изотеева, увольнение хирургов из Демидовской больницы и перераспределение пациентов среди оставшихся стационаров в городе послужило толчком для появления такой ситуации.

Основное наше условие — это кадровое усиление, улучшение диагностики круглосуточной и правовая защита врача перед пациентом и его родственниками, — говорит Изотеев.

В настоящее время в ГКБ № 1 трудятся шесть хирургов. Между ними распределяются 30 круглосуточных дежурств в месяц. Дежурить одновременно должны два врача, то есть на каждого специалиста приходится по десять ночных дежурств в месяц.

После того, как медик отработает сутки в больнице, он заступает ещё и на дневную смену, пояснил Изотеев. Хирурги приняли решение о массовом увольнении не сразу. До этого медработники обращались в разные инстанции, но не получили ответа.

Как писал News.ru, в Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, эта ситуация требует незамедлительной реакции региональных властей. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заверил, что держит ситуацию на контроле и собирает все сведения по проблеме.