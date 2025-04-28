Хинштейн обратился к МЧС с важной просьбой Хинштейн запросил у МЧС дополнительных саперов для работы в Курской области

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

МЧС России развернет дополнительную группировку саперов в Курской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Там отметили, что с соответствующей просьбой к главе министерства Александру Куренкову обратился врио губернатора региона Александр Хинштейн.

В регионе [Курской области] продолжает работу группировка саперов МЧС России. С просьбой к главе спасательного ведомства Александру Куренкову развернуть дополнительные силы специалистов обратился губернатор региона Александр Хинштейн, — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что всего с 10 августа специалисты МЧС обнаружили и обезвредили в регионе более 2770 боеприпасов. Кроме того, они проверили территорию площадью свыше 40 га и очистили от взрывоопасных предметов 122 населенных пункта.

По данным спасателей, наибольшую опасность представляют FPV-дроны и ударные беспилотники, боеприпасы, сброшенные с БПЛА, а также боевые части ракет и кассетные суббоеприпасы. В МЧС отметили, что многие из них замаскированы противником.

Боеприпасов очень много, в одном жилом доме можно обнаружить несколько сотен различных опасных находок. Часто в подвальных помещениях находим скрытые растяжки, в огородах — минные поля. Все боеприпасы — производства стран НАТО, — рассказал пиротехник с позывным Пилат.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что до миллиона мин, установленных Вооруженными силами Украины, остаются на территории Курской области, что серьезно затрудняет возвращение мирного населения. По его словам, украинские бойцы при бегстве использовали различные типы мин, включая те, что срабатывают на металл и движение.