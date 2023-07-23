Хинштейн раскрыл детали штурма захваченного особняка в Истре Хинштейн: Росгвардия до последнего пыталась убедить захватившего дом в Истре сдаться

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал пропагандистской ложью сообщения о том, что сотрудники Росгвардии якобы применяли огнеметы при штурме захваченного дома в подмосковной Истре. В своем Telegram-канале он написал, что операция прошла успешно, а силовики старались избежать силовой вариант.

Важно, что не допустили серьезных повреждений в самом доме, где на 2-м этаже забаррикадировался 35-летний красноярец Вячеслав Черненко. Владельцам предстоит косметический ремонт , но никак не капитальный ремонт: это видно по опубликованным мной фото, — написал парламентарий.

По его словам, серьезных разрушений удалось избежать благодаря тому, что Росгвардия не применила огнеметов и взрывных гранат. Злоумышленник забаррикадировался на втором этаже и стрелял по лестнице, по окнам, а также бросал взрывные пакеты.

Вся операция заняли 5,5 часа. Росгвардия до последнего старалась убедить захватчика сдаться. Велись переговоры с участием матери, которую разыскали в Красноярске. Однако, исчерпав все возможности, силовики решили ликвидировать стрелка.

Ранее пресс-служба Росгвардии опубликовала кадры с места ликвидации мужчины, захватившего дом в Истре. В результате штурма потерь среди личного состава не допущено.