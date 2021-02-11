Химикаты окрасили собак в Дзержинске в голубой цвет

https://static.news.ru/photo/7e996564-6c6f-11eb-8bed-96000091f725_660.jpg Фото: alekseev_dzr/vk.com

Очевидцы сообщили о появлении в городе Дзержинск Нижегородской области собак, окрашенных в голубой цвет. Руководство местного предприятия сообщило, что они могли «испачкаться» в химикатах.

В местных пабликах в социальной сети «ВКонтакте» начали распространяться фотографии собак, окрашенных в синий цвет. При этом разные животные были окрашены по-разному: некоторые из них полностью синие, а шерсть других содержит неестественный цвет только пятнами. Снимки были сделаны недалеко от химического предприятия «Дзержинское оргстекло».

Конкурсный управляющий компании подтвердил журналистам РИА Новости, что животные могли окраситься из-за химикатов с производства. Он отметил, что по территории предприятия ходят бродячие собаки.

Может быть, в одном из корпусов нашли остатки какой-то химии — медный купорос, например, извалялись в нем. Несколько лет назад, я слышал, замечали, что некоторые собаки окрашивались в какие-то неестественные цвета. Тоже что-то нашли, их же никто не контролирует, — сказал он.

Руководитель компании отметил, что не может платить за отлов бездомных животных и их стерилизацию.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости ужесточения правил содержания домашних животных после трагедии в Московской области, где собака в питомнике насмерть загрызла ребёнка.