Химикаты окрасили собак в Дзержинске в голубой цвет

Очевидцы сообщили о появлении в городе Дзержинск Нижегородской области собак, окрашенных в голубой цвет. Руководство местного предприятия сообщило, что они могли «испачкаться» в химикатах.
В местных пабликах в социальной сети «ВКонтакте» начали распространяться фотографии собак, окрашенных в синий цвет. При этом разные животные были окрашены по-разному: некоторые из них полностью синие, а шерсть других содержит неестественный цвет только пятнами. Снимки были сделаны недалеко от химического предприятия «Дзержинское оргстекло».
Конкурсный управляющий компании
Может быть, в одном из корпусов нашли остатки какой-то химии — медный купорос, например, извалялись в нем. Несколько лет назад, я слышал, замечали, что некоторые собаки окрашивались в какие-то неестественные цвета. Тоже что-то нашли, их же никто не контролирует, — сказал он.
Руководитель компании отметил, что не может платить за отлов бездомных животных и их стерилизацию.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости ужесточения правил содержания домашних животных после трагедии в Московской области, где собака в питомнике насмерть загрызла ребёнка.