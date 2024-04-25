Херсонскую область атаковал рой украинских БПЛА Сальдо: ВСУ атаковали Новую Каховку большим количеством БПЛА

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Украинские военные атаковали Новую Каховку в Херсонской области большим количеством беспилотников, удары пришлись по жилому сектору и инфраструктуре, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал.

Сама Новая Каховка сегодня днём оказалась под нападением многочисленных вражеских беспилотников. Противник бил по жилому сектору и инфраструктуре. Среди людей пострадавших нет, — написал он.

Сальдо также уточнил, что по городу Таврийск Новокаховского округа был нанесен террористический удар, в больницу с осколочными ранениями поступил 12-летний мальчик. Губернатор добавил, что при атаке был поврежден газопровод.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за сутки силы противовоздушной обороны сбили 200 украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным ведомства, всего с начала СВО было уничтожено более 23 тысяч дронов.

Об атаке БПЛА до этого сообщили в КГБ Белоруссии. Как отметил глава ведомства Иван Тертель, дроны были запущены с территории Литвы, а целью удара были объекты в Минске и его пригороде. Он также заявил, что беспилотники для атаки по Белоруссии производятся в Литве и Польше.