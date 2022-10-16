Херсонские власти заявили о провале контрнаступления ВСУ Стремоусов сообщил о провале контрнаступления Киева в Херсонской области

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в Telegram сообщил, что слаженная работа российских войск остановила наступательную операцию ВСУ в Херсонской области. Он уточнил, что российские части ВДВ под командованием генерал-полковника Михаила Теплинского разбили противника на Херсонском направлении.

Все укронацисты, которые в наркотическом угаре спешат сделать селфи на русской земле, будут прибиты к русской земле. <...> Там, где есть русский солдат, шансов нет даже у инопланетян, — написал Стремоусов.

О том, что ВСУ попытались начать наступление в Херсонской области, Стремоусов рассказал 15 октября. Он сообщил, что украинские войска выбрали в качестве направления дорогу Дудчаны — Берислав. При этом ситуация находится под контролем, заверил тогда он.

Позже в этот день он отметил, что ВС РФ отразили наступление ВСУ на Бериславском направлении в регионе. По его словам, украинские войска на бронетехнике начали наступать в пять утра, при этом их прикрывала артиллерия и РСЗО.