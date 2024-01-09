Херсонские власти сообщили о восстановлении энергоснабжения В Херсонской области восстановили энергоснабжение, нарушенное из-за аварии

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

В Херсонской области восстановили энергоснабжение семи округов, нарушенное из-за аварии, сообщил в Telegram-канале председатель регионального правительства Андрей Алексеенко. По его словам, ремонтные работы велись в течение нескольких часов.

В Херсонской области восстановлено энергоснабжение, нарушенное из-за аварии. В течение нескольких часов бригады энергетиков работали над устранением повреждений в сетях Запорожской и Херсонской областей, которые были вызваны непогодой. <...> На эту минуту работа над устранением аварии завершена, — написал Алексеенко.

Он уточнил, что отключения произошли в Геническом, Новотроицком, большей части Ивановского и Каховского районов, а также Великолепетихском, Горностаевском и Нижнесерогозском районах области.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что 8 января в регионе в результате аварии энергоснабжение отключили в пяти муниципальных округах — Чаплынском, Новотроицком, Геническом, Ивановском и Каховском. Причиной стало прекращение подачи электроэнергии по линии 150 киловольт. Полностью электроснабжение планировалось восстановить 9 января. Доклад о ситуации с отключениями заслушал президент РФ Владимир Путин. По результатам доклада он поручил главе МЧС Александру Куренкову и компании «Россети» помочь в обеспечении теплом и электричеством жителей регионов.