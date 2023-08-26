Херсонские власти решили проблему с «утонувшими» паспортами Утратившим паспорта при наводнении жителям Херсонской области выдали новые

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Херсонской области решили проблему граждан, утративших паспорта во время наводнения из-за прорыва Каховской ГЭС, сообщил ТАСС врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, в органы МВД по этому поводу обратились несколько сотен местных жителей, в результате вопрос закрыли в течение нескольких дней.

Органы МВД выдавали паспорта РФ гражданам взамен утраченных при наводнении в ускоренном порядке, буквально за считаные дни. Таких случаев было несколько сотен. Можно сказать, что по утраченным паспортам вопрос закрыт, — сказал Сальдо.

Он также уточнил, что в относительный порядок привели большую часть пострадавшего жилья — расчистили дворы, осушили подвалы и нижние этажи зданий. При этом длительные последствия затопления многих домов только начинают проявляться. По мнению Сальдо, часть пострадавших строений пойдет на слом, так как они полностью непригодны для проживания, на их месте построят новые. Однако приблизительную оценку стоимости и сроки такого восстановления чиновник назвать затруднился. Он объяснил это тем, что зона ЧС совпадает с зоной интенсивных обстрелов со стороны ВСУ.

Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. Вода затопила десятки населенных пунктов, погибли 55 человек. 24 августа Сальдо доложил президенту РФ Владимиру Путину о практически полной ликвидации последствий прорыва дамбы. Режим ЧС федерального уровня в регионе снят, пострадавшим предоставляется материальная помощь, на которую уже потрачено более 300 млн рублей.

Ранее вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявил о необходимости восстановления Каховской ГЭС. По его словам, это важно для водоснабжения Крыма и новых российских регионов. По оценке Владимира Сальдо, воды в каналах региона для снабжения населенных пунктов хватит примерно на восемь месяцев.