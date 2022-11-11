Херсонские власти пообещали назвать улицу в честь Стремоусова Представитель администрации Херсона Мороз: в городе откроют улицу, памятник и музей в честь Стремоусова

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В честь погибшего в ДТП вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова назовут улицу в Херсоне, заявил представитель администрации Херсонской области Сергей Мороз в эфире «Соловьев Live». Кроме того, по его словам, Стремоусову поставят памятник в городе и откроют в честь него музей.

Улица будет названа не только в Симферополе. Обязательно такая же улица будет названа в его честь в Херсоне. Не только улица — я думаю, мы обязательно сделаем памятник и музей Кириллу Сергеевичу, потому что он действительно очень много сделал для русского мира, — сказал Мороз.

Стремоусов погиб 9 ноября в ДТП в Херсонской области. Автомобиль, в котором он ехал, столкнулся с грузовиком. Предполагается, что виновником аварии является водитель грузовой машины. По предварительным данным, он совершил опасный маневр, а водитель Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения.

Президент России Владимир Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно. Русская община Крыма намерена обратиться к местным властям с предложением назвать именем Стремоусова одну из улиц в Симферополе. Сенатор Сергей Цеков назвал погибшего очень положительным и выдержанным человеком, чья жизнь является примером.