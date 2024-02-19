Херсонские власти назвали необходимую глубину демилитаризованной зоны Сальдо: демилитаризованная зона должна составлять 150–200 км вглубь Украины

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Демилитаризованная зона вглубь Украины от российской границы должна составлять порядка 150–200 км, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, его слова приводит РИА Новости. Он также сказал о необходимости взять под контроль Вооруженных сил РФ правобережную Херсонщину, включая Снигиревский и Александровский округа.

Боевые действия должны быть прекращены, а украинские тяжелые вооружения отодвинуты от границ России на расстояние, недоступное для их применения. Демилитаризованная зона, несколько более широкая, чем дальность полета РСЗО дальнего действия и оперативно-тактических ракет «Точка-У», на мой непрофессиональный взгляд, будет достаточна. Это где-то не менее 150–200 километров, — отметил губернатор.

Сальдо также добавил, что, по некоторым данным, Вооруженные силы Украины располагают модернизированными ракетами С-200, которые имеют дальность полетов до 600 километров. В результате он предложил определять точные параметры демилитаризованной зоны «компетентным в этом лицам и организациям».

Ранее Сальдо рассказал, что партизаны в контролируемом украинской армией Херсоне накапливают оружие, чтобы в дальнейшем примкнуть к регулярной армии в боях против ВСУ за правобережье. По словам губернатора, силы сопротивления продолжают активную работу на подконтрольной Киеву территории.