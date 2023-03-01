Херсонская область запустит морское сообщение с российскими портами

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

В Херсонской области готовы в кратчайшие сроки открыть морское сообщение с российскими портами Черного и Азовского морей, сообщил ТАСС глава правительства региона Андрей Алексеенко. По его словам, это станет таким же драйвером развития, как старт железнодорожного сообщения и ремонт дорог. Врио губернатора региона Владимир Сальдо ранее сообщал, что движение поездов в Крым и обратно планируют возобновить к концу лета.

Запуск регулярного морского сообщения с морскими портами Азово-Черноморского бассейна, к которому область будет готова в кратчайшие сроки, крайне необходим для экономики Херсонской области и всего региона, — сказал Алексеенко.

Также в Херсонской области идет работа по налаживанию железнодорожного сообщения с Крымом. Глава республики Сергей Аксенов заявлял о готовности инфраструктуры полуострова, отмечая, что главным вопросом остается обеспечение безопасности. Сальдо перед этим сообщал, что маршрут движения поездов свяжет Херсонскую область с Геническом, Джанкоем, Симферополем, Евпаторией и Керчью.

В январе администрация Херсонской области убрала приставку «военно-гражданская» из своего названия. Сальдо объяснил это налаживанием мирной жизни в регионе.