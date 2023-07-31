Херсонцам разрешили голосовать на сентябрьских выборах с паспортом Украины Херсонский избирком допустил голосование на сентябрьских выборах с паспортом Украины

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Жители Херсонской области смогут проголосовать на выборах 10 сентября, предъявив паспорт гражданина Украины или водительское удостоверение, сообщила глава регионального избиркома Марина Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, обязательным условием в таком случае будет подтверждение регистрации по месту жительства на территории области.

Помимо тех документов, которые утверждены федеральным законом 67 (это паспорт гражданина РФ либо замещающий его документ на данный период), также будут обозначены следующие документы: паспорт Украины в его традиционном бумажном виде, ID-паспорт с приложением и без приложения, иной документ, который выдан уполномоченным органом Украины до 30 сентября 2022 года и уполномоченным органом РФ после 30 сентября 2022 года, например водительское удостоверение, — рассказала Захарова.

По ее словам, такие меры принимаются в связи с объективной оценкой ситуации в регионе, где граждане могли лишиться документов в связи с боевыми действиями.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что в рамках избирательной кампании 2023 года не менее 20 регионов России будут применять систему дистанционного электронного голосования.

В Хакасии решили отказаться от проведения дистанционного электронного голосования на выборах в 2023 году. По словам замглавы республики Татьяны Курбатовой, использование ДЭГ может ограничить право на участие в голосовании более трети населения республики — это сельские жители.