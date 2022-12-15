Херсон полностью обесточен из-за обстрелов

Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

Херсон полностью обесточен из-за обстрелов, сообщил изданию «Страна.ua» глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич. Продолжается обстрел Корабельного района города.

При первой возможности энергетики начнут восстанавливать электросети, — написал он.

С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по украинской критической инфраструктуре. 15 ноября украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы, работали системы ПВО.

23 ноября власти ряда регионов Украины сообщили об очередных ударах по объектам инфраструктуры. Так, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ракета поразила один из таких объектов. Об обстреле критической инфраструктуры в Винницкой области сообщил глава облгосадминистрации региона Сергей Борзов.

В тот день большая часть украинских электростанций приостановила работу. Все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены.

6 декабря постоянный представитель РФ при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что Россия продолжит наносить удары по инфраструктуре Украины, которая используется для поддержки вооруженных формирований, с целью ослабления военного потенциала государства.