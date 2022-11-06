Херсон остался без электричества Херсоноблэнерго: все районы Херсона оказались обесточенными

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Во всех районах Херсона пропало электричество, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Херсоноблэнерго. В данный момент сотрудники компании ожидают информацию о причинах отключения электроэнергии.

Света нету по всему городу, да. Ждем информацию, где что [произошло], — сказал представитель Херсоноблэнерго.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли дамбу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области из HIMARS. Представитель экстренных служб сообщил, что всего было выпущено шесть ракет: пять из них сбили системы противовоздушной обороны, одна попала в шлюз ГЭС.

Позже представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев уточнил, что Каховская ГЭС не получила серьезных повреждений после удара ВСУ из американской РСЗО HIMARS. По его словам, большая часть ракет была перехвачена системами ПВО.

До этого украинские военные выпустили 19 снарядов HIMARS и «Ольха» по населенному пункту Новая Каховка Херсонской области. Три ракеты попали по Каховской электростанции.