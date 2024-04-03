Харьков «перестал существовать» на Украине: новости СВО на утро 3 апреля

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Харьков прекратил свое существование как крупнейший промышленный и экономический центр Украины, заявил британский эксперт Александр Меркурис. По его словам, город фактически выключили.

Армия РФ с начала спецоперации вывела из строя значительную часть стратегических предприятий в населенном пункте, обратил внимание Меркурис. Большинство заводов в Харькове на данный момент не функционируют, добавил он. Тот факт, что город больше не промышленный центр страны, подтверждают и киевские власти, указал эксперт.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 2 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Дроны ВСУ попытались атаковать Курскую и Белгородскую области

Дежурные средства ПВО уничтожили четыре дрона Вооруженных сил Украины над Курской областью, сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, один аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области. Атака была пресечена около 20:30 мск. В МО уточнили, что БПЛА были самолетного типа.

ВКС РФ ударили по ВСУ неуправляемыми ракетами

Экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолетах Су-25 поразили подразделения ВСУ на Северодонецком направлении в зоне проведения спецоперации, сообщила пресс-служба Минобороны России. Там уточнили, что пуски выполняли парами, а после выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Представитель ведомства добавил, что после боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили обслуживание самолетов. Технику подготовили к следующей задаче.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Штурмовики Су-25

«Солнцепеки» выжгли позиции украинских войск в Херсонской области

Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили замаскированные опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, экипажи тяжелой огнеметной системы выжгли укрепления на площади до 40 тысяч квадратных метров.

Корректировка и контроль ударов происходили при поддержке расчетов беспилотных летательных аппаратов. Дроны в режиме реального времени информировали об успешно выполненной задаче, отметили в МО.

ВС РФ продвигаются к водохранилищу около Кременной

Российская армия продвигается к водохранилищу около населенного пункта Кременная в Луганской Народной Республике, передал координатор по межпарламентским связям с ЛНР Виктор Водолацкий. По его словам, военные успешно выполняют поставленные задачи в этом районе.

Как подчеркнул Водолацкий, после Белогоровки ВС РФ выдвинутся в направлении Северска. Российские войска планируют перерезать все дорожно-транспортные артерии, по которым ВСУ транспортируют вооружения.

Фото: МО РФ

В Киеве объяснили, зачем ВСУ западная техника

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы переговоров с Россией после перевооружения ВСУ западной военной техникой, заявил киевский политолог Руслан Бортник. По его словам, Зеленский «переосмыслил ситуацию» и теперь считает, что только в таком случае стороны будут готовы к урегулированию кризиса путем переговоров.

В США высказались о возможном взятии Киева под контроль России

США уверены, что России не удастся взять под свой контроль Киев, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Он пояснил, что такие опасения существовали в начале украинского конфликта, но благодаря поддержке Украины со стороны США Франции и ряда других стран этого удалось избежать и россиянам не удастся завоевать всю страну, «сделав ее частью большой России».

Отвечая на вопрос о том, как США относятся к потенциальным территориальным уступкам со стороны Украины, в частности к вхождению в состав РФ Донбасса и Новороссии и отказу Киева от претензий на Крым, госсекретарь указал, что решение данного вопроса остается за украинцами. Вашингтон поддержит любой выбор, подчеркнул он.

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