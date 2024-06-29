Характерные для артиллерии НАТО фрагменты нашли в Донецке после атаки РИА Новости: характерные для артиллерии НАТО фрагменты обнаружены в Донецке

Фото: МО Украины

На месте удара в Донецке, где погибла женщина, обнаружена воронка с примечательными фрагментами, передает РИА Новости. Уточняется, что такие были замечены на артиллерийских орудиях НАТО.

По данным агентства, снаряд, выпущенный по остановке общественного транспорта, угодил в непосредственной близости к автомобилю, котором ехали люди. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин информировал, что в результате атаки один человек погиб и еще четыре получили ранения. Украинские военные, добавил он, применили ствольную артиллерию.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что беспилотник ВСУ ударил по жилому дому в деревне Городище Рыльского района, погибли пять человек. Среди погибших оказались двое детей. В СК России уже завели уголовное дело о теракте. Ведомство пообещало найти всех причастных и дать их действиям правовую оценку.

В ночь на 29 июня, по информации Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть беспилотников ВСУ. Атака дронов была пресечена над Тверской, Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом. Кроме того, в ночь на 25 июня дежурными средствами ПВО над территорией России перехвачены 30 беспилотников. Наибольшее число летательных аппаратов было ликвидировано над Белгородской областью — 29 дронов, подытожили в российской оборонном ведомстве.