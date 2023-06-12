Хакеры запустили в радиоэфир на Кубани обращение легиона «Свобода России» Хакеры взломали радиостанции Краснодарского края и запустили в эфир фейковые обращения

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Хакеры взломали радиостанции Краснодарского края и запустили в эфир фейковые обращения, сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба. Ложные послания прозвучали по радио в Ейске, Анапе и Туапсе, а также в Новопокровском, Кущевском и Гулькевичском районах.

Поддельный сигнал был оперативно прерван. В настоящий момент вещание радиостанций восстанавливают. Цель провокаций — запугивание жителей. Напоминаем, что достоверно о возможных угрозах могут сообщать исключительно официальные ведомства, государственные органы власти, — сообщил оперштаб.

По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», хакеры запустили в эфире радиостанций на Кубани обращение легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), члены которого ранее участвовали в атаках ДРГ на Белгородскую область. По данным канала, в обращении говорилось о планах захвата Крыма и уничтожения «военных преступников», такое же сообщение звучало по радио в Курске и Тюмени.

5 июня в нескольких регионах России в эфире радиостанций прозвучало фейковое обращение президента РФ Владимира Путина, в котором говорилось о введении военного положения в приграничных регионах и планах объявления всеобщей мобилизации. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин не выступал с обращением, а поддельную запись в эфире транслировали хакеры, взломавшие радио.