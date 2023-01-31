Хакеры вывели на экраны в Эрмитаже сообщение о событиях в Буче

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Днем 29 января хакеры вывели на экраны в Эрмитаже информацию о событиях в украинской Буче, передает «Фонтанка». По сведениям издания, там транслировались данные, которые признаны фейками Министерством обороны РФ. К расследованию дела подключились сотрудники местного управления Следственного комитета. В настоящий момент компетентные органы решают, как именно нужно квалифицировать действия хакеров.

Информация о Буче была выведена на экраны табло в Эрмитаже примерно в 16:00 по местному времени. Через некоторое время это заметили сотрудники службы безопасности знаменитого музей. Они сразу же отключили табло.

По имеющимся данным, следствию удалось выяснить, что взлом был произведен дистанционно.

В начале апреля 2022 года в социальных сетях и иностранных СМИ распространились фотографии из Бучи с погибшими мирными гражданами. В Минобороны России заявили, что все опубликованные Киевом фото и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военнослужащих, являются провокацией.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что требования России предоставить списки погибших в Буче до сих пор остаются без ответа. По ее словам, Запад остановил расследование после резонанса в СМИ. Захарова добавила, что обвинения Москвы в преступлениях в Буче являются провокацией со стороны Украины и Запада.