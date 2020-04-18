Хакеры совершили несколько атак на столичный сайт выдачи пропусков

https://static.news.ru/photo/c98afb68-817f-11ea-8a64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Глава московского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил, что на приложение по оформлению цифровых пропусков за первые часы работы было совершено несколько хакерских атак.

Попытки хакерских атак были и были пресечены сразу же. Я думаю, что постепенно будут как-то повышать нагрузку на нас, но мы к ней готовы, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Специальная форма, в которой можно внести изменения в цифровые пропуска или исправить ошибки начала работать на сайте столичной мэрии mos.ru 18 апреля в 9:00.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала крупную хакерскую атаку на свои информационные системы в разгар пандемии коронавируса. Злоумышленники не смогли преодолеть защиту. Директор ВОЗ по информационной безопасности Флавио Аджо заявил, что организация не смогла установить личности преступников. По мнению эксперта по кибербезопасности Александра Урбелиса, это могла быть хакерская группа DarkHotel. Аджо заявил, что с началом пандемии ВОЗ зафиксировала рост попыток взлома своих ресурсов.