Брянские власти открестились от сбора денег на ПВО с жителей Брянская облдума обвинила хакеров в идее внести плату за ПВО в платежки за ЖКУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Брянской областной думы обвинили хакеров в попытке собрать деньги с местных жителей на ПВО и включить расходы на них в платежки за ЖКУ. Ранее такая информация появилась на сайте областной думы. Как заявил в беседе с РБК глава аппарата Евгений Бобовский, эта идея ни разу комитетом не обсуждалась.

Произошел взлом сайта, массированная хакерская атака. Опровержение написано. Данная инициатива не вносилась никаким комитетом. Не было таких решений. Это чистый фейк и хакерская атака, — сказал Бобовский.

На момент написания материала сайт Брянской областной думы недоступен. На официальной странице во «ВКонтакте» говорится, что сейчас ведутся технические работы по восстановлению доступа к сайту. Информация о сборе средств на системы противовоздушной обороны также опровергается.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что корпорации в России способны самостоятельно покупать и ставить на свои объекты средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами. По его словам, так компании смогут обеспечивать безопасность функционирования объектов. Как отметил Картаполов, эта практика может быть полезна не только в период проведения военной операции на Украине, но и в целом для противодействия терроризму.