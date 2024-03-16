Хакеры обратились к Белгороду через сайт Российского Красного Креста Хакеры взломали сайт РКК и предложили платную эвакуацию белгородцам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хакеры взломали сайт Российского Красного Креста (РКК), сообщил ТАСС председатель РКК Павел Савчук. По его словам, организация не проводит никакую платную эвакуацию из Белгородской области, помощь при этом оказывается всем, кому необходимо, в штатном режиме.

Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерской атаке. Сейчас наши специалисты устраняют возникшие проблемы, доступ к сайту может быть временно ограничен, — сказал Савчук.

Ранее на сайте РКК появилось сообщение о том, что организация якобы проводит платную эвакуацию с территории Белгорода и Белгородской области, в тексте при этом были приведены расценки. Сама эвакуация, как уточнялось, организована в ответ на обращение «РДК» (аббревиатура используется «Русским добровольческим корпусом» — организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена)

Ранее Telegram-канал Baza известил о розыске автомобиля Land Cruiser 200 с украинскими диверсантами в Белгородской области. По информации канала, на машине дипломатические номера и логотип Красного Креста: машина двигалась со стороны Алексеевки в Белгород. Однако оперативный оперштаб региона успокоил жителей и подчеркнул, что информация о поиске украинских диверсантов является фейковой, ее распространяет противник с целью посеять панику.

В свою очередь Telegram-канал Mash передавал, что украинские диверсанты пытались проникнуть на территорию Белгородской области. По данным канала, ВС России вступили с противником в бой около села Сподарюшино. Минобороны РФ не комментировало информацию.