Хакеры атаковали платформу для трансляции телеканалов в Крыму

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Хакеры взломали одну из платформ для трансляции телеканалов в Крыму, сообщил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале. Он добавил, что технические службы приступили к восстановительным работам. Эфирное вещание в Крыму осуществляет в обычном режиме.

Враг взломал одну из платформ для трансляции ТВ-каналов. Технические службы ведут работы. В ближайшее время проблема будет решена. Эфирное вещание ТВ и радио на территории Крыма осуществляется в обычном режиме, — сообщил Крючков.

Последний раз об атаках хакеров на информресурсы Крыма сообщалось осенью 2023 года. Интернет-провайдеры подверглись нескольким взломам. В связи с произошедшем в регионе наблюдались перебои с интернетом.

Ранее сообщалось, что парад на Красной площади в Москве в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне показали на кабельных каналах в Одесской области. Предполагается, что спутниковое телевидение было взломано хакерами. Подробности произошедшего не сообщаются, однако в Сети уже появились видеозаписи, на которых по телевизору идет трансляция парада Победы в Москве.