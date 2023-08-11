Хакер похитил криптовалюту у более чем тысячи человек Хакер из Оби похитил криптовалюту у более чем тысячи человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель города Обь в Новосибирской области похитил криптовалюту у более чем тысячи пользователей Сети, используя вирус, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РФ. В ведомстве уточнили, что молодой человек приобрел вредоносные программы на закрытых интернет-ресурсах для кражи паролей с компьютеров пользователей.

УФСБ России по Новосибирской области совместно с сотрудниками подразделения по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Новосибирской области пресечена противоправная деятельность жителя города Обь, который использовал программное обеспечение для хищения цифровой валюты пользователей. <...> С 2018 года его жертвами стали свыше 1 тыс. пользователей Сети, — говорится в сообщении.

Сотрудники УФСБ проводят оперативные мероприятия. Они намерены выяснить, существуют ли дополнительные эпизоды противоправной деятельности россиянина.

Ранее сотрудники полиции и Росгвардии задержали 11 человек, подозреваемых в хищении свыше 30 млн рублей у криптоинвесторов. Обвиняемые организовали работу кол-центра, в котором предлагали гражданам приобрести криптовалюту. После того как россияне переводили им деньги, мошенники переставали выходить на связь.