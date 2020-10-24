Хабиров обещает построить второй COVID-центр в Башкирии за 50 суток

https://static.news.ru/photo/136b936c-15f2-11eb-a2f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/radiyhabirov

Второй инфекционный центр для лечения больных коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) за 50 дней построят в Башкирии и сдадут к 1 декабря. Объект возводится в Стерлитамаке, заявил глава республики Радий Хабиров.

Инфекционный центр в Стерлитамаке мы построим и сдадим не 15 декабря, как планировали, а раньше — 1 декабря, то есть за 50 дней. И здесь вопрос не в рекордах строительства, а в том, что ситуация с ковидом становится только сложнее и нам нужно лечить и спасать людей. А для этого нужны койки. Но не пустые койки, а с оборудованием, кислородом, тяжёлой техникой и обученным персоналом. Всё это будет здесь. А после эпохи ковида это будет самая современная, полноценная многопрофильная больница, — написал чиновник на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Строящийся центр во многом похож на действующий Республиканский инфекционный центр в Уфимском районе, однако его улучшат ради большей функциональности. В нём разместят приёмное и диагностическое отделения, блок акушерства и гинекологии, операционную, бактериологическая лаборатория и общежитие на 40 мест, а также отделение для детей.

По информации регионального Минздрава, в Башкирии за всё время пандемии COVID-19 зарегистрировали 10167 случаев инфекции, умерло 49 пациентов.

Накануне губернатор Пензенской области Иван Белозёрцев продлил каникулы для школьников на неделю из-за сложной эпидемиологической обстановки. Дети отправятся на отдых 31 октября и вернутся к учёбе 14 ноября. Он также призвал родителей во время каникул не уезжать на отдых с детьми в другие регионы или страны и воздержаться от посещения общественных мест.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 16 521 случай коронавируса. Всего с начала пандемии заболели 1 497 167 человек. Жертвами COVID-19 за последние 24 часа стали 296 пациентов. Общее число летальных исходов в стране достигло 25 821. Количество выздоровевших увеличилось на 11 567 человек — до 1 130 818.