Хабаровский полицейский замёрз насмерть после корпоратива

Сотрудник правления на транспорте УМВД России по Дальневосточному федеральному округу, майор Александр Юрченко погиб после корпоратива силовиков. Он замёрз насмерть.
Инцидент произошёл 26 декабря,
После этого мужчина вернулся в ресторан, но там ему сказали, что заведение закрыто, так как корпоратив закончился. Полицейский вызвал такси, но машина так и не приехала.
В результате майор пошёл домой пешком через ближайшую промзону. В результате на следующее утро его нашли замёрзшим насмерть.
Как писал NEWS.ru, 13 декабря в деревне Деме Чишминского района Башкирии женщина перелезала через забор и застряла. К утру она замёрзла насмерть.
Остывший труп женщины был обнаружен только утром. Местные жители утверждают, что вечером же было темно и застрявшую в заборе никто не заметил. По факту гибели женщины проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.