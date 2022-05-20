Хабаровский губернатор предложил кандидатуру в лидеры ЛДПР Хабаровский губернатор Дегтярев предложил выдвинуть Слуцкого в лидеры ЛДПР

Михаил Дегтярев / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на конференции регионального отделения ЛДПР предложил на предстоящем съезде партии выдвинуть на пост председателя Леонида Слуцкого. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале. С 2011 года партией руководил Владимир Жириновский, который скончался 6 апреля 2022 года.

Предложил на конференции хабаровского реготделения ЛДПР на съезде ЛДПР выдвинуть в председатели партии Леонида Слуцкого. Знаю Леонида Эдуардовича 15 лет. Он гуру в международной политике и отстаивании национальных интересов России за рубежом, а в партийном строительстве и пропаганде мы поможем, — написал Дегтярев.

Депутаты ЛДПР ранее избрали Слуцкого новым лидером фракции в Государственной думе. С 2011 года партией руководил Владимир Жириновский, который скончался 6 апреля 2022 года. Слуцкий заседает в Госдуме с 1999 года.

Ранее пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко рассказал, что Слуцкий имеет большую депутатскую школу, активно занимался международной деятельностью и тесно общался с Жириновским. Он допустил обновление ЛДПР при новом руководителе, одновременно подчеркнув, что бессменного лидера фракции заменить невозможно, поскольку прежняя партия во многом опиралась на личность Жириновского.