Хабаровские кондитеры ответили на упрек в экстремизме из-за торта «Подъем»: кондитеры в Хабаровске отказались снимать с производства торт «Радуга»

Фото: Thomas Frey/dpa/Global Look Press

Хабаровская компания отрицает обвинения в пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) из-за разноцветного торта «Радуга», передает «Подъем». Кондитеры отказались снимать его с производства после критики жительницы Комсомольска-на-Амуре, увидевшей в продукте запрещенку.

Тортик выпускается уже два года. Критику считаем необоснованной. Когда слово «радуга» произносим, ассоциация — что-то детское, что-то веселое, что-то доброе, поэтому тут скорее интерпретация человека, который увидел в этом пропаганду, это вопросы к нему <...>. Снимать [торт] с продажи и с производства пока не планируем, — заявили кондитеры.

Ранее в Саратове суд назначил фотохудожнице Ирине Мосиной штраф в размере 1500 рублей по делу о демонстрации экстремистской символики из-за фотографии с радужными флагами. По его данным, девушка сделала эти работы три года назад, когда движение ЛГБТ еще не было запрещено в России.

1 февраля жительницу Нижнего Новгорода приговорили к пяти суткам ареста по статье о демонстрации экстремистской символики из-за ее сережек в цветах радуги. Это был первый подобный арест после запрета ЛГБТ в России.

Тогда один из авторов закона об ЛГБТ-пропаганде депутат Государственной думы Александр Хинштейн назвал «очень странным» судебное решение об аресте россиянки за сережки. По его мнению, этот аксессуар не имеет никакого отношения к экстремистскому движению.