Хабаровск встал в авариях и пробках из-за неготовности властей к снегопаду Хабаровск встал в массовых авариях и пробках из-за неготовности коммунальщиков к снегопаду

Фото: khv27.ru

Хабаровск встал в массовых авариях и пробках из-за снегопада, к которому не подготовились власти города, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости!». Сообщается, что о непогоде было известно еще неделю назад, но местные коммунальщики не приняли необходимых мер. Мэр города Сергей Кравчук объявил выговор директору муниципального предприятия «за провальную работу во время снегопада».

Город встал в пробках по 10 баллов, из-за гололеда случились десятки аварий. В одной из них поучаствовали сразу 12 машин, — сказано в сообщении.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр напомнил о необходимости следить за метеопрогнозами и вовремя менять резину, поскольку зима может наступить внезапно. По его словам, перед началом зимнего сезона, когда выпадает первый снег, необходимо «прочувствовать» автомобиль и вспомнить, как машина поведет себя в соответствующих погодных условиях.

Эксперт добавил, что в такую погоду важно соблюдать аккуратность на дороге, не жать резко на газ и стараться тормозить плавно. Он также порекомендовал сходить на курсы контраварийной подготовки, чтобы научиться лучше чувствовать авто и контролировать его при любом маневре.