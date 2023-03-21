Хабаровчанке вынесли суровый приговор за убийство собственного ребенка Жительницу Хабаровска приговорили к 17 годам колонии за жестокое убийство годовалого сына

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В Хабаровском крае суд приговорил жительницу Верхнебуреинского района к 17 годам колонии за особо жестоко убийство своего годовалого сына. Об этом сообщает СУ СК по региону. Отмечается, что до совершения трагедии семья на профилактическом учете не состояла.

Следствием и судом установлено, что в период времени с 2020 по 2021 год женщина, проживая вместе с годовалым ребенком в квартире жилого дома в рабочем поселке Новый Ургал, неоднократно применяла по отношению к нему насилие, подвергала его жестокому обращению и истязанию. В июне 2021 года она нанесла ребенку множественные удары руками и ногами по голове и телу, вследствие чего он скончался на месте происшествия, — говорится в сообщении ведомства.

В результате инцидента на женщину было заведено уголовное дело по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью, убийстве малолетнего с особой жестокостью, истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию.

Суд назначил обвиняемой 17 лет лишения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее сообщалось, что СКР возбудил уголовное дело в связи с гибелью двухлетнего ребенка в Киришском районе Ленинградской области. В убийстве подозревается его отец. Согласно предварительным данным, отец ребенка нанес ему удары ножом, находясь дома, после чего ранил себя самого.

В Краснодарском крае супружескую пару обвинили в убийстве малолетнего сына, а также в истязании других своих детей и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. По данным следствия, чтобы замести улики, супруги положили тело ребенка в сумку, увезли ее в лесополосу на берегу реки Кубани и закопали.