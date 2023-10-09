Россиянке вырезали гигантскую опухоль Хабаровчанке удалили миому матки весом 6 килограммов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гигантскую миому матки весом шесть килограммов удалили врачи КГБУЗ «Краевая клиническая больница» имени профессора С. И. Сергеева пациентке в Хабаровске, рассказали в медучреждении. После операции женщина чувствовала себя удовлетворительно, из больницы ее выписали.

Общий вес вырезанной опухоли составил 6 килограммов! Притом что внутренняя патология была очевидна — за последние несколько лет заметно увеличился размер живота, — за медицинской помощью женщина не обращалась, — сообщается на странице больницы во «ВКонтакте».

Женщина узнала о миоме, только когда пришла пройти медицинскую комиссию, и врачи решили срочно ее прооперировать.

Миома матки опасна тем, что если случай уже запущен, тогда ее удаляют вместе с пораженным органом, отмечается в сообщении.

Ранее в роддоме Одинцовской областной больницы успешно прошли роды у женщины с миомой матки весом два килограмма. Несмотря на хирургическое вмешательство, женщина сможет в будущем иметь детей.

Медики из пушкинской Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова смогли убедить пациентку лечь на операцию по удалению 10-килограммовой миомы матки. Женщина прожила с новообразованием 15 лет, так как боялась хирургического вмешательства. Процедура прошла успешно, и вскоре гражданку выписали.