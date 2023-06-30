Хабаровчанина отправят в тюрьму за похищение троих человек

Фото: Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровске суд вынес приговор одному из подсудимых по делу о похищении трех человек. Обвиняемого отправят в исправительную колонию строгого режима на 13 лет. Старший помощник прокурора Центрального района города Елена Демидовская рассказала KP.RU, что суд назначил наказание с учетом непогашенной судимости: в период расследования дела о похищении обвиняемый убил возлюбленного своей тети, а ей воткнул в голову топор. Отмечается, что пострадавшая выжила.

Суд назначил виновному с учетом имеющейся непогашенной судимости наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год и восемь месяцев, — уточнила Демидовская.

По данным следствия, похищение было совершено с подачи приморского бизнесмена, затаившего обиду на одного из уволившихся сотрудников. В 2021 году 27-летний грузчик, руководивший одной из бригад предпринимателя во Владивостоке, поссорился с ним и уехал в Хабаровск. Бизнесмен поручил двум своим сотрудникам в декабре 2021 года вернуть парня обратно на работу.

Те приступили к выполнению задания и устроили засаду возле дома молодого человека. Тот, узнав машину матери предпринимателя, отказался выходить из дома. Тогда подозреваемые решили действовать через знакомого бывшего коллеги. Они выманили его, избили, а после того, как тот отказался рассказывать, где находится его приятель, пригласили его девушку и продолжили избивать молодого человека у нее на глазах. 23-летняя пострадавшая в итоге рассказала о местонахождении знакомого. Мужчины выманили из дома бывшего сотрудника, избили, а после повезли начальнику всех троих.

По дороге во Владивосток машина с похищенными попала в аварию. Тогда подсудимый снял в Хабаровске квартиру, куда отвез их. В это время второй подозреваемый отказался участвовать в сделке. После приезда бизнесмена в Хабаровск всех троих перевезли во Владивосток, где заставили работать. При этом двое из них получали зарплату, а бывшего сотрудника, поругавшегося с начальником, заставили собирать новую бригаду бесплатно. Ни коллегам, ни полиции похищенные ничего не рассказали, опасаясь расправы.

Уголовное дело возбудили только в феврале, когда похищенные уже были отпущены. Правоохранители вышли на одного из молодых людей. Тот написал заявление и попросил государственной защиты. Расследование в отношении самого бизнесмена продолжается, он полностью отрицает свою вину.

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