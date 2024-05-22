Гусиная ферма загорелась в российском регионе МЧС: пожар на гусиной ферме под Владимиром охватил 1200 квадратных метров

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Гусиная ферма загорелась в Суздальском районе Владимирской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Огонь распространился на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

В 17:00 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре на гусиной ферме по адресу: Суздальский район, с.Ивановское, участок №3, — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники спасательной службы. В ликвидации пожара задействованы 10 человек личного состава и три единицы техники.

Ранее пятилетняя девочка погибла в пожаре, вспыхнувшем в квартире жилого дома в Рязани. Родители ребенка на момент происшествия спали. Региональное управление Следственного комитета проводит по данному факту доследственную проверку.

До этого пресс-служба управления МЧС по Вологодской области показало фото домов, которые сгорели после удара молнии. Инцидент произошел в деревне Коробицыно. На момент прибытия пожарных расчетов одно помещение уже было полностью охвачено огнем, два соседних начинали разгораться. Быстрому распространению пламени поспособствовал сильный ветер. Площадь пожара составила 468 квадратных метров.