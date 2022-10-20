Гуляющему в парке жителю Петербурга прострелили голову

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге мужчина получил огнестрельное ранение в голову во время прогулки в парке. В настоящее время 59-летний пострадавший находится в реанимации в шоковом состоянии, сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел вечером 19 октября в парке «Мариенталь» Павловска. В настоящее время полиция устанавливает детали произошедшего.

Врачи диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму, проникающее слепое сегментарное ранение черепа и головного мозга, ушиб головного мозга в тяжелой степени и другие травмы. Известно, что мужчина является жителем города Пушкина.

Ранее в Славгороде 16-летний подросток выстрелил в голову своему 12-летнему брату из пневматического оружия. Как сообщал Telegram-канал Mash Siberia, ребёнка экстренно госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности.

4 октября в городе Междуреченске Кемеровской области задержали мужчину, устроившего стрельбу у школы и детского сада. Изъятое у него оружие отправлено на экспертизу, полиция проводит проверку. Информация о нахождении вооруженного и, предположительно, пьяного мужчины у школы № 26 и детского сада «Ромашка» появилась сначала в соцсетях, а затем поступила в полицию. К моменту прибытия сотрудников правоохранительных органов на место происшествия мужчина успел сделать несколько выстрелов.