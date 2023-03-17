Гулявшую на морозе в платье девочку отправили в социальный центр В Новосибирске гулявшую на морозе в платье девочку поместили в социальный центр

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске девочку, которую мать вывела на мороз в одном летнем платье, и ее брата временно поместили в социальный центр, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко. Она рассказала «Сиб.фм», что сотрудники социальных служб проверяют условия, где живут дети, а также устанавливают степень вменяемости их матери.

Будет определяться ее состояние здоровья: насколько она может быть ответственным родителем, насколько она может создать безопасные условия для своих детей. Этим будут заниматься органы опеки, КДН, подключится ПДН. <...> Самое главное, что дети сейчас в нормальных условиях, в безопасности, — пояснила Болтенко.

Детский омбудсмен сообщила, что ситуация поставлена на контроль, а с матерью работают представители опеки. Болтенко также пообещала, что женщине будет оказана всесторонняя помощь и поддержка при необходимости.

В социальных сетях ранее появились фотографии, на которых девочка качается на качелях в летнем платье, несмотря на то что на земле до сих пор лежит снег. Мать ребенка при этом стоит рядом в куртке. Ситуацию взяли на контроль в ГУ МВД по Новосибирской области. Было установлено, что женщина уже неоднократно привлекалась к административной ответственности в связи с невыполнением родительских обязанностей.