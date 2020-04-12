ГУФСИН запустит горячую линию для родных осуждённых в колонии Иркутска

https://static.news.ru/photo/7dd8edb4-7c9e-11ea-ad6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Родные осуждённых, которые отбывают наказание в исправительной колонии № 15 в Ангарске, смогут воспользоваться специальной горячей линией, сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Иркутской области Олег Антипенко.

По его словам, линия будет запущена уже 13 апреля. Для всех желающих также будет организован личный приём, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что режим ЧС введён в исправительной колонии после бунта заключённых. В колонии сожжена вся промзона. На месте пожара работают сотрудники СКР. Жилые помещения, медпункт и столовая уцелели и находятся в нормальном состоянии. Заключённых перевели в другие колонии и СИЗО.