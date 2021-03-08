Губернаторы раскрыли способы борьбы с дефицитом бюджета после COVID

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Коронавирусный год принёс немало бед всем российским регионам без исключения. Во многих субъектах ожидают серьёзный дефицит бюджета, но губернаторы рассказали, что уже начали решать эту проблему.

Например, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признался «Известиям», что в регионе пытаются сохранить бизнес, поэтому принимают «меры всевозможной финансовой поддержки». Кроме того, общее снижение инвестиционной активности не отразилось на субъекте: за прошлый год удалось привлечь 94 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года.

Для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей в области максимально снизили налоговые ставки, установлены дополнительные льготы по налогу на имущество.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков признался газете, что сейчас его правительство оказывает поддержку и создает условия для модернизации и расширения действующих производств.

Несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавируса, в 2020 году в реестр инвестиционных проектов Орловской области было включено восемь позиций. Общий объём инвестиций составит теперь порядка 45 млрд рублей, — рассказал Клычков.

Снизили в регионе и налоги для инвесторов (до 10%) по механизму СПИК 2.0 (Специальный инвестиционный контракт). Также им дадут субсидии при строительстве и модернизации инфраструктурных объектов и при желании взять кредит.

Также о мерах выхода из коронавирусного кризиса рассказал глава Архангельской области Александр Цыбульский. Он отметил, что экономика региона сильно зависит от Арктической зоны РФ. Здесь, по его мнению, особого внимания заслуживают льготы и преференции для резидентов зоны. Губернатор напомнил, что сегодня это самая большая свободная экономическая зона в мире.

Кроме того, ставку мы делаем и на малый бизнес. Наряду с федеральными мерами мы поддержали предпринимателей снижением налогов <...> это стоило региональному бюджету более 1 млрд рублей. Учитывая, что малому бизнесу требуется время для восстановления, нами было принято решение о продлении льгот на 2021 год, — добавил Цыбульский.

В федеральном правительстве обещали поддержать бюджеты регионов в этом году. Средства будут направлены на проекты в различных сферах от комфортной городской среды до жилищного, транспортного и инфраструктурного строительства, рассказала пресс-служба зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина. Также ежегодно регионы получают и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Ранее NEWS.ru писал, что Росстат назвал самые «женские» регионы России. Больше всего женщин проживает в Москве (6,82 млн), Московской области (4,12 млн) и Краснодарском крае (3,04 млн).