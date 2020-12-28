Губернатора Ульяновской области госпитализируют из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/b5748dfe-48fa-11eb-a3e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Морозов/facebook.com

Заразившийся коронавирусом губернатор Ульяновской области Сергей Морозов по настоянию врачей будет госпитализирован в местную больницу.

Врачи настояли на госпитализации. Буду лечиться в ЦГКБ Ульяновска. Состояние удовлетворительное. Всем здоровья! Берегите себя, — сообщил в Instagram глава региона.

На прошлой неделе у главы Ульяновской области Сергея Морозова выявили коронавирусную инфекцию и пневмонию. Диагноз COVID-19 также подтвердился у его жены. Ранее Морозов сообщил подписчикам в Insagram, что перешёл на удалённый формат работы в связи с повышенной температурой и кашлем. Он поблагодарил жителей региона за многочисленные слова поддержки и сообщил, что будет лечиться дома и станет соблюдать все рекомендации врачей.

За последние сутки медики выявили в 84 регионах России 27 787 случаев COVID-19. Общее число заболевших за всё время пандемии достигло 3 078 035. Из них умерли 55 265 (487 за минувшие 24 часа). Выздоровело — 20 480 ( всего 2 471 309), передаёт портал стопкоронавирус.рф.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок, писал NEWS.ru.