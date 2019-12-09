https://static.news.ru/photo/592b3958-1a57-11ea-ab6e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: kremlin.ru

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находится в Москве с рабочей поездкой, а не для дачи показаний по делу, связанному с металлургическим заводом «Амурсталь». Об этом сообщила его пресс-секретарь Надежда Томченко.

Губернатора не вызывали в Москву для дачи каких-либо показаний. Да, действительно, глава региона с субботы находится в Москве. Связано это с рабочими встречами. Губернатор не является свидетелем, потерпевшим или обвиняемым по какому-либо делу, чтобы давать показания, — цитирует ТАСС Томченко.

Ранее хабаровский портал Dvhab.ru сообщил , что Фургала вызвали в Москву для дачи показаний по поводу ситуации с заводом «Амурсталь». Губернатор, будучи депутатом Госдумы, выступал поручителем предприятия перед банком. Сам Фургал в интервью не раз заверял, что в 2017 году для спасения ГК «Торэкс», куда входит «Амурсталь», был взят кредит в банке, но поручителем являлась его жена Лариса Стародубова.

Как писал NEWS.ru, силовики провели обыски в правительстве Хабаровского края. По предварительным данным, следственные действия могут быть связаны с компанией «Торэкс-Хабаровск» (ГК «Торэкс»), 25% долей в которой якобы принадлежат супруге главы края Сергея Фургала Ларисе Стародубовой. Ранее обыски прошли и на заводе «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре.

ГК «Торэкс» была образована в 2007 году. Основным видом деятельности компании является переработка лома чёрных металлов, а также реализация металлопродукции. В конце ноября «Торэкс» сообщила об угрозе остановки металлургического завода «Амурсталь» из-за того, что банки приостановили финансирование, а предприятия — отгрузку металлолома, без которых невозможна работа завода.