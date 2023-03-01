Губернатора Белгородской области выписали из больницы

Фото: vk.com/gladkov_vv

Вячеслав Гладков

Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова выписали из больницы после перенесенного пищевого отравления. Во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» чиновник поблагодарил докторов за работу. Кроме того, он рассказал, что уже приступил к выполнению своих обязанностей.

Было пищевое отравление, оно абсолютно бытовое, поэтому очень благодарен врачам. Восстанавливаюсь, хотя такая ситуация была в первый раз в моей жизни. Надеюсь, что уже все, — сказал Гладков.

Он добавил, что уже находится в своем кабинете, откуда и вел эфир, и приступает к работе.

Губернатор Белгородской области рассказал о своей госпитализации 24 февраля. Он отмечал, что врачи должны выписать его через два дня. Однако уже 27-го числа Гладков сообщил, что врачи оставили его в больнице. При этом чиновник уточнял, что его состояние улучшилось.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» актриса Анастасия Заворотнюк вернулась из онкологической клиники домой. По его словам, врачи выписали артистку, из клиники ее забрал муж, фигурист Петр Чернышов. Подробности о ее состоянии здоровья не приводятся.

Врач-онколог, доктор медицинских наук Игорь Долгополов отмечал, что Заворотнюк пытается бороться с онкологическим заболеванием около четырех лет, и этот факт уже вызывает восхищение.