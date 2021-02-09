Губернатор Зауралья обратился к тем, у кого вместо совести несвежая сосиска

Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал качество бесплатного питания в школах региона.
На своей странице в Instagram он
Хочу официально предупредить и попросить. Не надо вам этим заниматься, экономя на детях и, возможно, решая «свои вопросы» при осуществлении закупок. Таким лучше сразу поискать другую работу. Не с детьми, — написал Шумков.
Он также попросил коллег из районных и городских отделов образования «жёстко, лично и регулярно» мониторить ситуацию с качеством школьного питания во всех учреждениях.
В конце сентября президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору
Ранее NEWS.ru писал, что более 100 учеников одной из школ Кронштадта обратились за медпомощью после отравления в школьной столовой. Все отравившиеся проходят лечение амбулаторно, тяжёлых случаев отравления нет.