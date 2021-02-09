Губернатор Зауралья обратился к тем, у кого вместо совести несвежая сосиска

https://static.news.ru/photo/981f60f8-6ace-11eb-9125-96000091f725_660.jpg Вадим Шумков Фото: shumkov_vm/instagram.com

Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал качество бесплатного питания в школах региона.

На своей странице в Instagram он опубликовал обращение к тем, «у кого вместо души комок осклизлых макарон, а вместо совести — заветренная несвежая сосиска».

Хочу официально предупредить и попросить. Не надо вам этим заниматься, экономя на детях и, возможно, решая «свои вопросы» при осуществлении закупок. Таким лучше сразу поискать другую работу. Не с детьми, — написал Шумков.

Он также попросил коллег из районных и городских отделов образования «жёстко, лично и регулярно» мониторить ситуацию с качеством школьного питания во всех учреждениях.

В конце сентября президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору взять на постоянный контроль вопрос качества школьного питания.

Ранее NEWS.ru писал, что более 100 учеников одной из школ Кронштадта обратились за медпомощью после отравления в школьной столовой. Все отравившиеся проходят лечение амбулаторно, тяжёлых случаев отравления нет.