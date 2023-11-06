Губернатор Запорожской области поделился планами региона на ближайшие годы Балицкий: Запорожье планирует выйти на самоокупаемость в ближайшие годы

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Евгений Балицкий

Целью Запорожской области на ближайшее время является выход на самоокупаемость, заявил на пресс-конференции губернатор Евгений Балицкий. По его словам, которые приводит ТАСС, регион планирует отказаться от дотаций федерального центра.

У нас очень высокая собираемость по электричеству, по коммунальным платежам, у нас работает более 130 промышленных предприятий, по сельскому хозяйству… И в целом, я надеюсь, что мы выйдем на самоокупаемость в ближайшие несколько лет, — сказал он.

Балицкий отметил, что Запорожская область в этом году смогла собрать порядка 10 млрд рублей, при этом федеральный центр дал региону 65 млрд дотаций. По его словам, в следующем году регион рассчитывает собрать от 15 до 20 млрд рублей, а еще через три-четыре года планирует выйти на полную самоокупаемость и стать для России донором.

Но на пути к самоокупаемости Запорожской области предстоит преодолеть ряд сложностей, в частности, проблемы с кредитованием, отметил Балицкий. По его словам, в регионе пока нет нормальной системы страхования и внесения залогов.

И, соответственно, это сильно обуславливает торможение процесса выдачи кредитов, когда нет залога. Мы над этим работаем,— пояснил губернатор.

Ранее Евгений Балицкий заявил, что на Запорожской АЭС в Энергодаре работают порядка 3500 специалистов. По его словам, это почти в три раза меньше, чем необходимо для работы станции в нормальном режиме.