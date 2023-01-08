Губернатор Забайкальского края сравнил участников СВО со святыми

Фото: Соцсети

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в эфире ГТРК «Чита» сравнил российских военнослужащих, участвующих в военной спецоперации на Украине, со святыми. По его словам, они очень выдержаны, спокойны, и готовы выполнить свой долг. Главное, о чем беспокоятся военнослужащие в зоне СВО, это «о своих родных, близких и своем крае», отметил глава региона.

Мы люди православные, читаем про святых. Думаем, как они выглядели, как они себя вели. То состояние, в котором находится большинство наших бойцов, оно их характеризует. Они очень спокойны, они очень выдержаны, их ничего не раздражает, их ничего не возмущает, все их мысли сосредоточены на том, как не подвести своего товарища и выполнить свой долг, — заявил Осипов.

Ранее глава Забайкальского края опубликовал в соцсетях обложку польского журнала Wprost, которая посвящена Рождеству на Украине во время боевых действий. Осипов затем пояснил, что нашел картинку в Сети, в том числе на личной странице у писателя Захара Прилепина. Когда источник открылся, губернатор удалил публикацию.

8 декабря Осипов посмертно наградил орденом Мужества погибшего на Украине сержанта Жаргала Н. за отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга. Награду он передал матери со словами, что она «вырастила настоящего героя».