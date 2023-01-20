Губернатор Забайкалья решил вернуть мобилизованных многодетных отцов Губернатор Осипов заявил, что мобилизованных в Забайкалье многодетных отцов вернут домой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Многодетных отцов, которые были мобилизованы из Забайкальского края, вернут домой, заявил губернатор региона Александр Осипов в соцсети «ВКонтакте». По его словам, никаких дополнительных обращений от бойцов или их родных не требуется.

Принял решение: многодетные отцы, мобилизованные из Забайкалья, вернутся домой. Никаких действий или обращений от самих мобилизованных или их родных по этому вопросу не требуется. Военкомы уже работают с командирами бойцов по спискам, — написал Осипов на своей странице.

Он уточнил, что отзыв многодетных отцов не повлечет никакой дополнительной мобилизации. В пресс-службе правительства Забайкалья сообщили, что речь идёт об отцах с тремя и более детьми.

Ранее сообщалось, что министерство обороны России готово поддержать поправки к закону о мобилизации, согласно которым отцам детей-инвалидов и единственным сыновьям одиноких родителей-пенсионеров будет предоставлена отсрочка от призыва, заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее словам, у многодетных граждан, претендующих на отсрочку, должно быть по-прежнему четверо детей, однако возраст старшего из них предлагается повысить до 18 лет.