Губернатор Забайкалья поручил решить проблему безнадзорных животных

Глава Забайкальского края Александр Осипов после смерти девочки из-за нападения собак попросил изменить федеральный закон, регулирующий отлов безнадзорных животных, сообщили в пресс-службе правительства региона. Он заявил, что власти обратятся в Совет Федерации, Госдуму и правительство России.

Есть изъяны в законе, которые не позволяют нам удалить собак с улиц населённых пунктов. Я об этом не раз говорил. Мы обратимся в Федеральное собрание, Госдуму, правительство РФ с просьбой изменить этот закон, — процитировали в пресс-службе губернатора.

Власти региона намерены провести совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям с главами всех районов края. Для Домны, где произошло нападение собак, выделят дополнительный автобус для перевозки людей в школу. Кроме того, неосвещённые улицы населённого пункта оснастят уличным освещением. Отдельное внимание будет уделено вывозу мусора, который является одной из причин скопления безнадзорных собак.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выяснить, почему в Забайкалье не была решена проблема с бездомными животными, а жалобы людей игнорировались.

Сообщение об исчезновении семилетней девочки поступило в правоохранительные органы вечером в субботу, 22 января. Позднее тело ребёнка нашли на одном из пустырей. На нём были следы от нападения животных. Предполагается, что девочку загрызли бродячие собаки. Заведено дело. Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.