Губернатор ЯНАО уволил главу дорожного департамента после поездки по Ямалу

https://static.news.ru/photo/2fe393ce-ec16-11ea-8b7f-fa163e074e61_660.jpg Максим Першиков Фото: dtidh.yanao.ru

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отправил в отставку руководителя департамента транспорта и дорожного хозяйства Максима Першикова после продолжительной поездки по дорогам региона за рулём автомобиля.

Артюхов начал путешествие в середине августа, после того как вылечился от коронавируса. За десять дней он объехал восточную часть региона, преодолев около 2000 километров по маршруту, который помогали составить жители региона. В пути губернатор оценивал состояние дорог и ход дорожного благоустройства, передаёт РИА Новости.

Дмитрий Артюхов отправил в отставку директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максима Першикова. Глава округа объяснил, что это решение принято в результате поездок по дорогам округа, — цитирует агентство сообщение штаба губернатора.

Глава ЯНАО остался недоволен контролем качества и сроков работ со стороны руководителя профильного департамента. Новый руководитель будет выбран на конкурсной основе, также будет создана региональная компания, ответственная за содержание дорог.

Как писал NEWS.ru ранее, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов заявил, что строительство моста через Обь обойдётся более чем в 80 млрд рублей.