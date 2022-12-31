Губернатор Волгоградской области запретил использовать беспилотники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление, запрещающее использование беспилотников в регионе вне зависимости от их массы. Это решение призвано усилить общественный порядок и безопасность на территории области. Документ опубликован на областном правовом портале.

В целях усиления общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Волгоградской области запретить использование беспилотных воздушных судов вне зависимости от их взлетной массы, — сказано в тексте документа.

29 декабря Telegram-канал Mash сообщил о взрывах в Энгельсе. По словам очевидцев, звуки взрывов раздавались около военного аэродрома. Как сообщил позднее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, в городе сработали системы ПВО из-за «неопознанного объекта». По его словам, он был уничтожен.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что трое российских военных погибли из-за падения обломков украинского БПЛА на аэродроме в Энгельсе в ночь на 26 декабря. Беспилотник был сбит на малой высоте. Бусаргин заявил, что семьям погибших военнослужащих будет оказана необходимая помощь.